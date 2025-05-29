«Обсуждал с Путиным»: Вучич высказался о поставках сербских боеприпасов Киеву

Президент Сербии Александр Вучич пообещал не исполнять контракты на поставку оружия, если возникнет подозрение, что боеприпасы могут оказаться на линии фронта на Украине. Политик подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы такие сделки не осуществлялись.