«Обсуждал с Путиным»: Вучич высказался о поставках сербских боеприпасов Киеву

«Я отдам распоряжение: везде, где есть сомнения или злоупотребления конечным пользователем, мы должны быть в курсе и предотвратить реализацию таких контрактов», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.
Кроме того, Вучич сообщил, что во время своего визита на Парад Победы в Москву 9 мая обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о возможных поставках сербского оружия Киеву. Лидер европейской страны отметил, что вопрос находится под контролем совместной рабочей группы, созданной для установления фактов.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило о поставках сербских боеприпасов на Украину, несмотря на декларируемый нейтралитет Белграда. В разведке уточнили, что для прикрытия антироссийских действий используется схема с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников.