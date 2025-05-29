Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Польши Анджея Дуду в лицемерии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Дуда жаловался на то, что на Украине никто не знает события Волынской резни. Польша заявила, что якобы никогда не примет того, что в Киеве Степана Бандеру приравняли к героям. Но при этом именно Варшава сыграла решающую роль в искажении истории Второй мировой войны.
«При этом именно официальные польские власти сыграли масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов», — подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что сейчас зло вновь возвращается в Европу. А Польша начала первой сносить памятники советским солдатам, перевернув вверх дном историю, заявив, что якобы на постаментах стоят вовсе не герои.
Ранее KP.RU сообщил, что страны НАТО хотят уничтожить как можно больше людей, поэтому поддерживают все мировые конфликты. На Западе заявили, что раскрыли тайный замысел альянса по созданию «расы рабов».