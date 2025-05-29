Захарова обвинила президента Польши Дуду в лицемерии

Она отметила, что Дуда жаловался на то, что на Украине никто не знает события Волынской резни. Польша заявила, что якобы никогда не примет того, что в Киеве Степана Бандеру приравняли к героям. Но при этом именно Варшава сыграла решающую роль в искажении истории Второй мировой войны.