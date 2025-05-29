Вучич заявил, что Сербия не поставляет снаряды Украине

«Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами, чтобы установить факты… Например, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одна ракета не была поставлена», — сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS). Он добавил, что распорядится не исполнять контракты, если станет известно, что конечным получателем оружия будет воюющая сторона.