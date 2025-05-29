Вучич заявил, что Сербия не поставляет снаряды Украине

Он заявил, что часть утверждений не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами, чтобы установить факты… Например, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одна ракета не была поставлена», — сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS). Он добавил, что распорядится не исполнять контракты, если станет известно, что конечным получателем оружия будет воюющая сторона.
Также господин Вучич заявил, что оборонная промышленность страны работает на снабжение сербской армии. Заводы, сказал он, «должны работать», поскольку в военно-промышленном комплексе работают 24 тыс. человек, которые зависят от этой отрасли.