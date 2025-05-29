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Апелляционный суд США оспорил решение об отмене пошлин Трампа

Апелляционный суд США по федеральному округу принял решение временно восстановить тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Суд счёл блокировку новых таможенных пошлин, установленную ранее, “ущербом для дипломатии” и “посягательством на полномочия президента”, — говорится в сообщении.

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал действия Трампа, обосновав это превышением его президентских полномочий. Суд отменил не только ответные пошлины на товары из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Однако стоит отметить, что решение не затронуло тарифы на автомобили и запчасти, а также на сталь и алюминий.

Напомним, ранее суд приостановил действие введённых Трампом пошлин на товары из Китая. Судья объявил решение американского лидера незаконным.