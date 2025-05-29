Апелляционный суд США оспорил решение об отмене пошлин Трампа

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал действия Трампа, обосновав это превышением его президентских полномочий. Суд отменил не только ответные пошлины на товары из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Однако стоит отметить, что решение не затронуло тарифы на автомобили и запчасти, а также на сталь и алюминий.