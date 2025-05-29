Апелляционный суд встал на сторону Трампа, восстановив статус его пошлин

В Апелляционном суде Соединенных Штатов по федеральному округу приняли решение о заморозке вступления в силу постановления другой инстанции, предписывающего отменить повышенные торговые тарифы Президента Дональда Трампа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.