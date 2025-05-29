Апелляционный суд встал на сторону Трампа, восстановив статус его пошлин

В Апелляционном суде Соединенных Штатов по федеральному округу приняли решение о заморозке вступления в силу постановления другой инстанции, предписывающего отменить повышенные торговые тарифы Президента Дональда Трампа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
«…Запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства», — отметили в инстанции.
Как отметили на РИА Новости, постановление американского Апелляционного суда восстанавливает законный статус повышенных пошлин Дональда Трампа в отношении Китайской Народной Республики, Мексики и Канады.
Решение об отмене распоряжений главы Овального кабинета 28 мая приняла коллегия Федерального торгового суда США. По мнению представителей инстанции, американский лидер «превысил свои полномочия».