Зампред по обороне потребовал всерьез отнестись к нахождению Мединского в «Миротворце»

«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — подчеркнул парламентарий. Журавлев также напомнил, что Мединский ранее получал угрозы от украинских националистов. По его словам, сайт «Миротворец» тесно связан с украинским МВД и контролируется непосредственно администрацией президента Украины Владимира Зеленского.