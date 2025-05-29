Зампред по обороне потребовал всерьез отнестись к нахождению Мединского в «Миротворце»

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского.
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», и к этому факту следует относиться максимально серьезно. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — подчеркнул парламентарий. Журавлев также напомнил, что Мединский ранее получал угрозы от украинских националистов. По его словам, сайт «Миротворец» тесно связан с украинским МВД и контролируется непосредственно администрацией президента Украины Владимира Зеленского.
Журавлев отметил, что включение Мединского и членов его семьи в базу «Миротворца» совпало с публичными заявлениями украинских радикалов, которые под предлогом стремления к миру продолжают преследовать российских переговорщиков. Он добавил, что подобная практика давления на представителей России лишь усугубляет ситуацию.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая его детей, получает угрозы, напоминает телеканал 360. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за угрозами стоят «нацики», на действия которых украинские власти не в силах повлиять. СКР проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту поступления этих угроз по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Национальная служба новостей».