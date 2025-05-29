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Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин

Эта мера будет действовать на время рассмотрения соответствующих ходатайств.

Источник: Аргументы и факты

Апелляционная инстанция в США приняла решение восстановить действие торговых пошлин, ранее введённых по инициативе бывшего президента Дональда Трампа.

Согласно документу, суд временно приостановил исполнение решений и постоянных запретов, вынесенных Судом по международной торговле, до дальнейшего уведомления.

Эта мера будет действовать на время рассмотрения соответствующих ходатайств.

Ранее американский лидера заявил, что введение высоких импортных пошлин и их последующее их снижение является стратегией ведения торговых переговоров и не связано с трусостью.