Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин

Апелляционная инстанция в США приняла решение восстановить действие торговых пошлин, ранее введённых по инициативе бывшего президента Дональда Трампа.
Согласно документу, суд временно приостановил исполнение решений и постоянных запретов, вынесенных Судом по международной торговле, до дальнейшего уведомления.
Эта мера будет действовать на время рассмотрения соответствующих ходатайств.
Ранее американский лидера заявил, что введение высоких импортных пошлин и их последующее их снижение является стратегией ведения торговых переговоров и не связано с трусостью.