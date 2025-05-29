Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.