Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

ООН, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, «любой ценой» вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.