«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
ООН, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, «любой ценой» вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.