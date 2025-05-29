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Путин принял в Москве экс-президента Казахстана Назарбаева

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Переговоры между ними прошли в четверг, 29 мая, в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказал Песков.

Подробности встречи не уточняются. Также не известно, с какой целью прибыл бывший лидер Казахстана в столицу Россию.

Назарбаев возглавил Казахстан еще в 1989 году, когда стал первый секретарем Компартии Казахской ССР. В 1991 году, с момента получения страной независимости, он был первым президентом Казахстана, несколько раз переизбираясь на эту должность. В отставку с поста главы государства Назарбаев ушел в марте 2019 года.

Ранее стало известно, что вдова экс-премьера Японии Синдзо Абэ расплакалась на встрече с Владимиром Путиным.