Путин принял в Москве экс-президента Казахстана Назарбаева

Назарбаев возглавил Казахстан еще в 1989 году, когда стал первый секретарем Компартии Казахской ССР. В 1991 году, с момента получения страной независимости, он был первым президентом Казахстана, несколько раз переизбираясь на эту должность. В отставку с поста главы государства Назарбаев ушел в марте 2019 года.