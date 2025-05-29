Апелляционный суд США восстановил тарифы Трампа

Федеральный суд США по делам международной торговли в среду, 28 мая, заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия. В четверг федеральный суд столичного округа Колумбия принял аналогичное решение. -0-