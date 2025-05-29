Апелляционный суд США восстановил тарифы Трампа

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный суд США по федеральному округу временно приостановил действие постановления о блокировке введенных новых таможенных пошлин американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
По его информации, суд постановил, что решение, вынесенное 28 мая Федеральным судом США по делам международной торговли, нанесло ущерб дипломатии и посягнуло на полномочия президента.
Федеральный суд США по делам международной торговли в среду, 28 мая, заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия. В четверг федеральный суд столичного округа Колумбия принял аналогичное решение. -0-