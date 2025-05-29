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Захарова обратила внимание на лицемерие главы Польши в вопросе неонацизма

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова прокомментировала заявление польского Президента Анджея Дуды относительно популярности неонацистских движений на Украине.

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова прокомментировала заявление польского Президента Анджея Дуды относительно популярности неонацистских движений на Украине. Свою позицию она озвучила в Telegram-канале.

«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов… Памятники советским солдатам, героям-антифашистам, были той силой, которая не позволяла затаскивать на постаменты нацистских вурдалаков и палачей Холокоста», — подчеркнула Мария Захарова.

Отвечая на заявление Анджея Дуды, дипломат напомнила ему о личной ответственности польского руководства в фальсификации истории Второй Мировой войны. Мария Захарова отметила, что именно благодаря действиям политиков Польши нацистская идеология смогла «семикратно» усилиться в Европе.

Эту тему официальный представитель Министерства иностранных дел РФ уже поднимала несколькими днями ранее. Комментирую обвинения властей Польши относительно демонтажа мемориала польским военнопленным в Тверской области, Мария Захарова напомнила о многократных нарушениях норм международного права при уничтожении памятников героям-красноармейцам в их стране.