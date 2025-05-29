Захарова обратила внимание на лицемерие главы Польши в вопросе неонацизма

Отвечая на заявление Анджея Дуды, дипломат напомнила ему о личной ответственности польского руководства в фальсификации истории Второй Мировой войны. Мария Захарова отметила, что именно благодаря действиям политиков Польши нацистская идеология смогла «семикратно» усилиться в Европе.