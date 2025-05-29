Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова прокомментировала заявление польского Президента Анджея Дуды относительно популярности неонацистских движений на Украине. Свою позицию она озвучила в Telegram-канале.
«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов… Памятники советским солдатам, героям-антифашистам, были той силой, которая не позволяла затаскивать на постаменты нацистских вурдалаков и палачей Холокоста», — подчеркнула Мария Захарова.
Отвечая на заявление Анджея Дуды, дипломат напомнила ему о личной ответственности польского руководства в фальсификации истории Второй Мировой войны. Мария Захарова отметила, что именно благодаря действиям политиков Польши нацистская идеология смогла «семикратно» усилиться в Европе.
Эту тему официальный представитель Министерства иностранных дел РФ уже поднимала несколькими днями ранее. Комментирую обвинения властей Польши относительно демонтажа мемориала польским военнопленным в Тверской области, Мария Захарова напомнила о многократных нарушениях норм международного права при уничтожении памятников героям-красноармейцам в их стране.