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Постпред при ООН Небензя: Киев хочет обмануть Трампа и настроить США против РФ

Небензя считает, что у американской администрации открылись глаза на киевский режим и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимные власти Украины намерены убедить президента США Дональда Трампа действовать против Москвы. Главная задача Киева — обмануть американского лидера. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях Василий Небензя. Он выступил с речью в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

Постпред России подчеркнул, что американская администрация в последнее время более здраво смотрит на режим бывшего комика Владимира Зеленского. Василий Небензя считает, что за несколько месяцев у властей США «открылись глаза». Он добавил, что Зеленский любым способом постарается приблизить позицию Вашингтона к украинским взглядам.

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Дональда Трампа», — подытожил Василий Небензя.

Американский лидер, между тем, признался в любви к международным сделкам. Он назвал себя гигантским магазином и подчеркнул, что все хотят пойти туда за покупками, имея в виду соглашения с США.