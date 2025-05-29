Нелегитимные власти Украины намерены убедить президента США Дональда Трампа действовать против Москвы. Главная задача Киева — обмануть американского лидера. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях Василий Небензя. Он выступил с речью в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Постпред России подчеркнул, что американская администрация в последнее время более здраво смотрит на режим бывшего комика Владимира Зеленского. Василий Небензя считает, что за несколько месяцев у властей США «открылись глаза». Он добавил, что Зеленский любым способом постарается приблизить позицию Вашингтона к украинским взглядам.
«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Дональда Трампа», — подытожил Василий Небензя.
Американский лидер, между тем, признался в любви к международным сделкам. Он назвал себя гигантским магазином и подчеркнул, что все хотят пойти туда за покупками, имея в виду соглашения с США.