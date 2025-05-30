Фидан: России грозит невыгодное положение на переговорах по Украине

«У нас нет никакой стратегической цели, кроме самого мира. Когда мы устанавливали наши внешнеполитические цели, мы особенно продвигались вперед с целью внешней политики сокращения и прекращения войн и напряженности вокруг нас. Потому что, если в вашем регионе нет стабильности, это влияет на вашу безопасность, это влияет на вашу экономику», — сказал Фидан.