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Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерна, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог телеканалу ABC.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом (во вступлении Киева в альянс. — Прим. ред.)», — сказал он.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.