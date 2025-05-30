Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение стремятся обмануть президента США Дональда Трампа и любыми способами вернуть Соединенные Штаты к антироссийской политике.
Небензя подчеркнул, что цель украинского руководства — дезориентировать Трампа, стремящегося к миру, и заставить США продолжать тратить деньги на поддержку Украины и антироссийскую риторику.
— Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции, — цитирует российского дипломата РИА Новости.
26 мая Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для страны.
В начале марта американский президент Дональд Трамп распорядился полностью приостановить оказание военной помощи Украине до тех пор, пока руководство страны не будет настроено на мирное соглашение с Россией. Однако спустя время сотрудничество в этой сфере было восстановлено.