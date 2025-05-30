Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в последние месяцы у действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского, а также о коренных причинах конфликта на Украине.
Эти выводы были озвучены им в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине могут привести не к миру, а к усложнению ситуации. По его словам, инициативы Киева не предусматривают реальной подготовки к прекращению огня и контроля за ним.