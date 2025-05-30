Небензя: у США открылись глаза в отношении первопричин украинского кризиса

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине могут привести не к миру, а к усложнению ситуации. По его словам, инициативы Киева не предусматривают реальной подготовки к прекращению огня и контроля за ним.