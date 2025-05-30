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Небензя: у США открылись глаза в отношении первопричин украинского кризиса

У действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в последние месяцы у действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского, а также о коренных причинах конфликта на Украине.

Эти выводы были озвучены им в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине могут привести не к миру, а к усложнению ситуации. По его словам, инициативы Киева не предусматривают реальной подготовки к прекращению огня и контроля за ним.