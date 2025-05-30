Косачев назвал неопределенность ФРГ с поставкой Taurus «игрой с огнём»

Косачев отметил, что любые маневры Берлина в этом вопросе — это фактически игра с огнем. Он подчеркнул, что несмотря на заявления о «неопределенности», все указывает на то, что Германия несет прямую ответственность за использование своих ракет для нанесения ударов по российской территории. В случае реализации таких планов ответственность ляжет не на украинских операторов, а на тех, кто принимал решения в Берлине и давал согласие на поставки оружия.