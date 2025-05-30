Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неопределенность Германии в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus Украине «игрой с ядерным огнем». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ответственность за возможные удары по России, осуществляемые с использованием немецкого оружия, ляжет на Берлин. По его словам, попытки Германии уклониться от ответственности не меняют сути дела: в случае удара по России именно немецкое оружие, действующее с согласия и под руководством Германии, станет причиной серьезных последствий.
Косачев отметил, что любые маневры Берлина в этом вопросе — это фактически игра с огнем. Он подчеркнул, что несмотря на заявления о «неопределенности», все указывает на то, что Германия несет прямую ответственность за использование своих ракет для нанесения ударов по российской территории. В случае реализации таких планов ответственность ляжет не на украинских операторов, а на тех, кто принимал решения в Берлине и давал согласие на поставки оружия.
Также он обратил внимание граждан Германии: каждый из них должен осознавать — запуск германской ракеты по России ставит под угрозу их собственную безопасность.
Ранее uлава немецкого правительства Фридрих Мерц не исключил вероятность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.