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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле баллистической ракетой

Отмечается, что военная операция успешно достигла своей цели.

Источник: Аргументы и факты

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, сообщило о повторной атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале официального представителя движения Яхьи Сарии.

По утверждению их представителя, удар был нанесён по аэропорту в районе Лода (также известному как Бен-Гурион), что привело к приостановке авиасообщения и вынудило большое число людей укрыться в убежищах.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в секторе Газа израильским войска удалось ликвидировать лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.