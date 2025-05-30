Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле баллистической ракетой

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, сообщило о повторной атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Информация об этом была опубликована в Telegram-канале официального представителя движения Яхьи Сарии.
По утверждению их представителя, удар был нанесён по аэропорту в районе Лода (также известному как Бен-Гурион), что привело к приостановке авиасообщения и вынудило большое число людей укрыться в убежищах.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в секторе Газа израильским войска удалось ликвидировать лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.