Небензя: США начали трезво смотреть на режим Зеленского

Ранее между Владимиром Зеленским и тогдашним президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка в Белом доме, после которой украинскому лидеру пришлось покинуть резиденцию. Несмотря на это, впоследствии между США и Украиной было заключено экономическое соглашение по добыче полезных ископаемых, а эксперты отмечали неоднозначность американской политики в отношении Киева и разногласия внутри администрации по украинскому вопросу.