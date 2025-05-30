2 июня российская делегация в Стамбуле планирует представить украинской стороне меморандум. В этом документе будет отражена позиция Москвы по ключевым вопросам.
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов спрогнозировал, состоится ли этот раунд переговоров. Все зависит от того, видели ли в Киеве текст меморандума.
Если видели и что-то не устроило, то украинская делегация не приедет.
— Они включат заднюю. Если мы не передавали, как говорят официальные власти, и передадим только в Стамбуле при встрече, то для Украины это ловушка, — говорит политолог в беседе с ОТР.
После ознакомления в Стамбуле у украинской стороны будет всего несколько часов для ознакомления. Этот документ наверняка сразу отправят в Лондон, Вашингтон, Анкару.
-РФ принципиально отказывается это делать в недружественных странах, к которым, кстати, вполне можно отнести и Ватикан, предлагавший свои услуги, — сказал Life.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Россия делает все от нее зависящее, чтобы второй раунд переговоров с Украиной состоялся, при этом Киев пытается помешать процессу урегулирования конфликта, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.