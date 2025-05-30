В L'AntiDiplomaticoL'AntiDiplomatico также обратили внимание на то, что именно германские функционеры в настоящий момент пытаются сорвать начавшиеся прямые переговоры о мирном завершении украинского кризиса. По мнению итальянских журналистов, остается риск присоединения элит Евросоюза к «чужим войнам», которые могут даже не принести им какой-либо долгосрочной выгоды.