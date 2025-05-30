По мнению итальянских аналитиков, слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «крахе Германии» в XX веке стали предостережением для всего европейского региона. Соответствующую статью опубликовало издание L'AntiDiplomaticoL'AntiDiplomatico.
«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе…», — подчеркнули авторы материала.
В L'AntiDiplomaticoL'AntiDiplomatico также обратили внимание на то, что именно германские функционеры в настоящий момент пытаются сорвать начавшиеся прямые переговоры о мирном завершении украинского кризиса. По мнению итальянских журналистов, остается риск присоединения элит Евросоюза к «чужим войнам», которые могут даже не принести им какой-либо долгосрочной выгоды.
О «крахе Германии» глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил 28 мая, комментируя заявление Канцлера Фридриха Мерца о вероятных поставках дальнобойного вооружения киевским радикалам. Ранее обозреватель «МК» в авторском материале объяснил, почему подобные действия руководителя ФРГ уже стали «проблемой» для российских властей.