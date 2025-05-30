«Мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — заявил дипломат.
Небензя также поставил Украину перед жёстким выбором: либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта.
Кроме того, он отметил, что новая администрация США начала осознавать истинную сущность киевского режима и причины украинского конфликта. По его словам, заседание, инициированное западными странами, было созвано не с целью достижения мира, а для того, чтобы предотвратить окончательное разрушение имиджа якобы демократической Украины.