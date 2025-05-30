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Небензя раскрыл, как долго Россия будет продолжать спецоперацию на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности всемирной организации.

Источник: Life.ru

«Мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — заявил дипломат.

Небензя также поставил Украину перед жёстким выбором: либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта.

Кроме того, он отметил, что новая администрация США начала осознавать истинную сущность киевского режима и причины украинского конфликта. По его словам, заседание, инициированное западными странами, было созвано не с целью достижения мира, а для того, чтобы предотвратить окончательное разрушение имиджа якобы демократической Украины.