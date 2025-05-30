Кроме того, он отметил, что новая администрация США начала осознавать истинную сущность киевского режима и причины украинского конфликта. По его словам, заседание, инициированное западными странами, было созвано не с целью достижения мира, а для того, чтобы предотвратить окончательное разрушение имиджа якобы демократической Украины.