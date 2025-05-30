Около сотни человек заблокировали машину ТЦК в Хмельницкой области

В Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины жители устроили акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК) и повредив его шины.
По данным издания «СТРАНА.ua», причиной инцидента стало насильственное задержание мужчины, которого сотрудники военкомата попытались затолкать в машину.
На место происшествия собрались около сотни человек. Информации о том, удалось ли мужчине избежать задержания, не приводится. Территория вокруг автомобиля находится под охраной полицейского кордона.
Ранее взятые в плен бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ заявили, что мобилизация в Украине привела к тому, что военные комиссариаты (ТЦК, украинский аналог военкомата) из Львовской и Житомирской областей забрали на передовую практически всех мужчин призывного возраста из сельских районов.