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Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал он в интервью телеканалу ABC News. Келлог добавил, что такую же позицию разделяют другие страны Североатлантического альянса.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог счел обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Об этом сообщает ТАСС.

Представители США, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня Небензя: США начали трезво смотреть на режим Зеленского.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал он в интервью телеканалу ABC News. Келлог добавил, что такую же позицию разделяют другие страны Североатлантического альянса. -0-