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Аргентинские власти анонсирование введение военной службы

В Аргентине вводится военная служба для молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет.

В Аргентине вводится военная служба для молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. Она будет добровольной, сообщил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни.

Он отметил, что военную службу вводит Минобороны совместно с министерством человеческого капитала. Благодаря ей аргентинцы, желающие служить на благо нации, будут получать навыки военного дела.

Адорни пояснил, что обучать добровольцев будут по определенным специальностям, таким как кулинария, механические мастерские и служба безопасности.

Главная цель нововведения — привить аргентинцам ценности, которые всегда характеризовали вооруженные силы. Это мужество, дисциплина и любовь к родине, пояснил Адорни.

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