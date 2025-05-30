В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

По этим данным, армия держит наготове тяжелую технику, но «из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции». Отмечается, что в настоящее время мобилизованы 53 человека, при необходимости это число будет увеличено до 120.-0-