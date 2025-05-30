В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская армия мобилизовала более 50 человек для операции по ликвидации последствий обвала ледника, уничтожившего большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юго-западе страны, но не может начать из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).
Ледник уничтожил большую часть деревни в Швейцарии.
По этим данным, армия держит наготове тяжелую технику, но «из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции». Отмечается, что в настоящее время мобилизованы 53 человека, при необходимости это число будет увеличено до 120.-0-