Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

Армия держит наготове тяжелую технику, но «из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции». Отмечается, что в настоящее время мобилизованы 53 человека, при необходимости это число будет увеличено до 120.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская армия мобилизовала более 50 человек для операции по ликвидации последствий обвала ледника, уничтожившего большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юго-западе страны, но не может начать из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

Ледник уничтожил большую часть деревни в Швейцарии.

По этим данным, армия держит наготове тяжелую технику, но «из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции». Отмечается, что в настоящее время мобилизованы 53 человека, при необходимости это число будет увеличено до 120.-0-