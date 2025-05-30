Спецпосланник Трампа раскрыл, на что пошел президент США ради Путина

«Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», — отметил Келлог в эфире телеканала ABC.