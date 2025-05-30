30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая администрация США начала осознавать истинную сущность киевского режима и причины украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток.
«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — заявил дипломат на созванном по инициативе стран Запада заседании Совбеза по Украине. По его словам, заседание созвано вовсе не ради мира, а для того, чтобы не дать окончательно «сдуться» образу якобы демократической Украины, который западные спонсоры продолжают искусственно поддерживать. -0-