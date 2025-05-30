«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — заявил дипломат на созванном по инициативе стран Запада заседании Совбеза по Украине. По его словам, заседание созвано вовсе не ради мира, а для того, чтобы не дать окончательно «сдуться» образу якобы демократической Украины, который западные спонсоры продолжают искусственно поддерживать. -0-