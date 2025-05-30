Западные советники массово засобирались в Стамбул 2 июня: представитель США проговорился о своих планах

Российская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Встреча будет подтверждена, когда Украина даст официальный ответ. Между тем, спецпосланник американского лидера Кит Келлог заявил телеканалу ABC News о желании Запада поучаствовать в переговорах Москвы и Киева.
Он сообщил, что представители США, Франции, ФРГ и Британии прибудут в Стамбул в день встречи делегаций от РФ и Украины. Спецпосланник считает, что нужно сесть и всё обсудить всем вместе.
«И с нами будет так называемая E3 — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании. Когда мы были в Лондоне, именно они помогли нам сформировать условия по Украине. Они также будут там и выскажут свое мнение», — уточнил Кит Келлог.
Спецпосланник американского лидера, вместе с тем, передал информацию о готовности украинского проекта меморандума. США ждут текста и от Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что в Кремле ничего не известно о якобы передаче меморандума украинской стороной.