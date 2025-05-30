Западные советники массово засобирались в Стамбул 2 июня: представитель США проговорился о своих планах

«И с нами будет так называемая E3 — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании. Когда мы были в Лондоне, именно они помогли нам сформировать условия по Украине. Они также будут там и выскажут свое мнение», — уточнил Кит Келлог.