В Чехии учительнице дали условный срок за высказывание позиции России об Украине

Суд района Прага-6 вынес решение в отношении учительницы Мартине Беднаржовой. Её приговорили к семи месяцам условного срока и запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Она высказала на уроке литературы в восьмом классе официальную позицию России по ситуации на Украине. Суд наказал её за «пророссийские взгляды», сообщает чешский сайт Česká justice.