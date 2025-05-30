В Чехии учительнице дали условный срок за высказывание позиции России об Украине

Ранее суд района Прага-6 рассматривал уголовное дело в отношении Беднаржовой и снял с неё обвинения. Однако Верховный суд решил вернуть его на повторное рассмотрение, которое назначили на январь 2025 года.
Чешская прокуратура настаивала на восьмимесячном условном сроке и пятилетнем запрете на педагогическую деятельность для Беднаржовой. Обвинение сосредоточилось на том, что её действия могут подпадать под статью, касающуюся отрицания геноцида.
Ранее жителя Узбекистана осудили на четыре года за службу по контракту в России. 20-летний мужчина подписал годовой контракт в 2024 году.