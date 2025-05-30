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Вучич отреагировал на скандал вокруг сербских поставок оружия Киеву: уже был разговор с Путиным

Вучич рассказал об обсуждениях с Путиным данных о поставках Сербией оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

В Службе внешней разведки РФ 29 мая предупредили о продолжении сербских военных поставок Украине. На соответствующие данные отреагировал президент республики Александр Вучич. Он сообщил, что издаст приказ о неисполнении контрактов, если конечным пользователем оружия может быть Киев. Его процитировал портал «Новости».

Сербский лидер также заявил, что уже созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили вопрос поставок боеприпасов Украине. Президент Сербии рассказал, что стороны создали рабочую группу для установления всех фактов.

«Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поля сражений без нашего ведома такие контракты не будут выполняться», — сообщил Александр Вучич.

По данным СВР, Сербия отправляет военные поставки Украине тайно. Республика пользуется помощью стран-посредников. В их числе, по имеющимся данным, Чехия, Польша и некоторые государства Африки.