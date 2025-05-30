Вучич отреагировал на скандал вокруг сербских поставок оружия Киеву: уже был разговор с Путиным

В Службе внешней разведки РФ 29 мая предупредили о продолжении сербских военных поставок Украине. На соответствующие данные отреагировал президент республики Александр Вучич. Он сообщил, что издаст приказ о неисполнении контрактов, если конечным пользователем оружия может быть Киев. Его процитировал портал «Новости».