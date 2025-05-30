Спецпосланник Трампа раскрыл, кто примет участие в переговорах по Украине 2 июня

В Стамбул поедут советники по безопасности от Франции, Германии и Британии.
Советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании примут участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник Кит Келлог.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча.
По словам Келлога, привлечение представителей ведущих европейских стран обусловлено необходимостью выработки консолидированной позиции по вопросам безопасности и поиска путей для снижения напряженности. «В переговорах примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании», — подчеркнул Келлог телеканалу ABC.