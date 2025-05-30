Специальный посланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным установились прочные и значимые личные отношения.
По его словам, Трамп, на его взгляд, проявил лидерские качества, которые редко наблюдались у других глав государства, в том числе за счет личной вовлеченности в международные процессы, даже если это сопряжено с рисками для его политической позиции.
Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказал мнение, что Зеленский, а также его подельники намереваются обмануть и «дезориентировать» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.