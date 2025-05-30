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Риттер: Германия хочет избежать ответственности за удары по территории РФ

Россия может сделать немецкие предприятия, производящие ракеты, своими законными целями для ударов.

Источник: Аргументы и факты

Германия стремится переложить ответственность за поставки вооружений, способных наносить удары вглубь территории России, на Украину. Таким образом, Берлин надеется избежать прямой ответственности за возможные последствия использования этого оружия.

Об этом в эфире RT заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Он отметил, что подобные шаги Германии могут привести к тому, что Россия воспримет ее и предприятия, производящие ракеты Taurus, как законные цели для ответных действий.

По мнению Риттера, Россия ясно дала понять: если Германия предоставит Украине ракеты Taurus, то сама Германия и соответствующие производственные компании окажутся под угрозой. Это создаст риск эскалации конфликта и увеличит вероятность прямого столкновения с российской стороной.

Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц не исключил вероятность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.