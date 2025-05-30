Германия стремится переложить ответственность за поставки вооружений, способных наносить удары вглубь территории России, на Украину. Таким образом, Берлин надеется избежать прямой ответственности за возможные последствия использования этого оружия.
Об этом в эфире RT заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Он отметил, что подобные шаги Германии могут привести к тому, что Россия воспримет ее и предприятия, производящие ракеты Taurus, как законные цели для ответных действий.
По мнению Риттера, Россия ясно дала понять: если Германия предоставит Украине ракеты Taurus, то сама Германия и соответствующие производственные компании окажутся под угрозой. Это создаст риск эскалации конфликта и увеличит вероятность прямого столкновения с российской стороной.
Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц не исключил вероятность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.