Cпецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу ABC, что беспокойство России по поводу расширения НАТО на восток является вполне закономерным.
«Это вполне обоснованная озабоченность. Мы не раз подчеркивали, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна с такой позицией. Я могу назвать четыре страны НАТО, но для того чтобы Украина могла вступить в альянс, необходимо согласие всех 32 стран. Мы также слышали от других государств, что они не уверены в этом (вступлении Киева в альянс — прим. ред.)», — отметил он.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объявляя их сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе.
Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом подчеркивая необходимость отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
Ранее источники назвали условия Путина для завершения конфликта.