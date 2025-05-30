Келлог назвал обеспокоенность РФ расширением НАТО на восток является «закономерной»

«Это вполне обоснованная озабоченность. Мы не раз подчеркивали, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна с такой позицией. Я могу назвать четыре страны НАТО, но для того чтобы Украина могла вступить в альянс, необходимо согласие всех 32 стран. Мы также слышали от других государств, что они не уверены в этом (вступлении Киева в альянс — прим. ред.)», — отметил он.