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Спецпосланник Трампа рассказал, какой совет дал главным переговорщикам от Украины

Спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал украинским властям воздерживаться от публичных заявлений об отказе участвовать в мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC, уточнив, что провел соответствующую беседу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который назначен главным переговорщиком на предстоящих консультациях в Стамбуле.

Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям.

Спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал украинским властям воздерживаться от публичных заявлений об отказе участвовать в мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC, уточнив, что провел соответствующую беседу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который назначен главным переговорщиком на предстоящих консультациях в Стамбуле.

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«И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле. Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться — это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьезно (касательно заключения прекращения огня — прим. URA.RU)», — пояснил Келлог в интервью. Он подчеркнул важность демонстрации готовности к диалогу ради достижения договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовила меморандум по урегулированию ситуации и готова представить его украинской делегации во время второго раунда переговоров в Стамбуле, запланированного на 2 июня. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не поступил. По словам официальных лиц РФ, Москва ожидает подтверждения участия украинской стороны в переговорах и рассчитывает на конструктивный диалог, напоминает RT.