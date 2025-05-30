Спецпосланник Трампа рассказал, какой совет дал главным переговорщикам от Украины

Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям.
Спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал украинским властям воздерживаться от публичных заявлений об отказе участвовать в мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC, уточнив, что провел соответствующую беседу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который назначен главным переговорщиком на предстоящих консультациях в Стамбуле.
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«И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле. Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться — это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьезно (касательно заключения прекращения огня — прим. URA.RU)», — пояснил Келлог в интервью. Он подчеркнул важность демонстрации готовности к диалогу ради достижения договоренностей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовила меморандум по урегулированию ситуации и готова представить его украинской делегации во время второго раунда переговоров в Стамбуле, запланированного на 2 июня. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не поступил. По словам официальных лиц РФ, Москва ожидает подтверждения участия украинской стороны в переговорах и рассчитывает на конструктивный диалог, напоминает RT.