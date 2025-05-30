Спецпосланник Трампа рассказал, какой совет дал главным переговорщикам от Украины

«И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле. Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться — это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьезно (касательно заключения прекращения огня — прим. URA.RU)», — пояснил Келлог в интервью. Он подчеркнул важность демонстрации готовности к диалогу ради достижения договоренностей.