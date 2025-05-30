Высокопоставленный американский чиновник уже заявлял, что Украина никогда не станет членом НАТО, и это не является предметом обсуждения. В начале мая генсек альянса Марк Рютте подтвердил, что НАТО не обещал Киеву вступление в организацию как часть возможного мирного договора с Россией. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается отменять курс на вступление в альянс.