Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток

В интервью телеканалу ABC News он отметил, что это «справедливое опасение», подчеркнув, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу не стоит на повестке дня.
Келлог также добавил, что подобную позицию разделяют и другие страны НАТО.
Высокопоставленный американский чиновник уже заявлял, что Украина никогда не станет членом НАТО, и это не является предметом обсуждения. В начале мая генсек альянса Марк Рютте подтвердил, что НАТО не обещал Киеву вступление в организацию как часть возможного мирного договора с Россией. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается отменять курс на вступление в альянс.