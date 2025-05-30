Келлог признал закономерность опасений России из-за расширения НАТО

США не поддерживает вступление Украины в НАТО.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности России по поводу расширения НАТО на восток. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.
Келлог отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается как актуальный вопрос. «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил Келлог.
По словам спецпредставителя, в альянсе нет единого мнения по вопросу членства Украины. Он подчеркнул, что для принятия страны в НАТО необходимо одобрение всех участников блока. Как отметил Келлог, некоторые государства уже заявили о своей неготовности поддержать возможное расширение.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXI ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что Москва признавала независимость Украины в ее прежних границах, однако вопрос о возможном членстве страны в НАТО тогда не поднимался, напоминает телеканал 360. Он подчеркнул, что в Декларации о независимости Украина провозглашала себя нейтральным государством, что Россия поддержала и исходя из этого признавала установленные границы соседней страны.