Келлог признал закономерность опасений России из-за расширения НАТО

Келлог отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается как актуальный вопрос. «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил Келлог.