Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций Василий Небензя прокомментировал перспективы дипломатического диалога о мирном урегулировании украинского кризиса. Запись его выступления опубликована в Telegram-канале Постпредства РФ.
«До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу СВО… Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя.
Глава Постпредства России добавил, что на данный момент главарь киевского режима Владимир Зеленский и его клика пытаются помешать мирными инициативам американского Президента Дональда Трампа. Тем не менее Василий Небензя также отметил, что поражение украинских радикалов является «неизбежным», вне зависимости от продолжения поставок военной помощи.
С мнением дипломата согласны и военные аналитики. Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что продолжающиеся поражения боевиков ВСУ в Сумской области в скором времени вынудят их оставить свои рубежи «без боя».