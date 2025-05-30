Постпред РФ при ООН предложил Зеленскому выбрать между поражением и переговорами

«До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу СВО… Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя.