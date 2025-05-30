Полиция Грузии задержала оппозиционного политика Нику Мелию

Кондахишвили связал задержание Мелия с судебным процессом, который состоится против него уже в пятницу, 30 мая. На суде ему должны предъявить обвинение по статье «отказ от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией». По данной статье ему грозит до года тюрьмы.