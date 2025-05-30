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Полиция Грузии задержала оппозиционного политика Нику Мелию

Грузинская полиция вечером в четверг, 29 мая, задержала в Тбилиси политика Нику Мелию.

Грузинская полиция вечером в четверг, 29 мая, задержала в Тбилиси политика Нику Мелию. Он является одним из лидеров оппозиционной партии «Коалиция за перемены», сообщил его адвокат Георгий Кондахишвили.

«Пока никакого официального обвинения Мелия предъявлено не было. Его задержали в собственной автомашине в присутствии водителя и охранника. Я расцениваю это задержание, как похищение», — прокомментировал задержание политика адвокат.

Кондахишвили связал задержание Мелия с судебным процессом, который состоится против него уже в пятницу, 30 мая. На суде ему должны предъявить обвинение по статье «отказ от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией». По данной статье ему грозит до года тюрьмы.

К слову, ранее в мае по данной статье полиция Грузии также взяла под стражу экс-министра обороны Ираклия Окруашвили и лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее назвал примером бескультурья инцидент с оскорблением российского флага.