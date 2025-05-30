ЦБ РФ представит обновленный дизайн банкноты в 100 рублей

Ранее в Госдуме предложили Центробанку скорректировать оформление сторублевой купюры. Как уточнили представители нижней палаты парламента, обновленная банкнота поступила в обращение еще летом 2022 года, однако на ее обратной стороне по-прежнему размещена карта России без Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По мнению депутатов, внесение соответствующих изменений имеет большое значение как для жителей этих территорий, так и для всех граждан страны, напоминает RT.