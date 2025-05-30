Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут на следующей неделе в Стамбуле, ожидается участие советников по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.