Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут на следующей неделе в Стамбуле, ожидается участие советников по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.
По его словам, представители этих стран уже оказывали содействие в формировании ключевых предложений по украинскому вопросу во время предыдущей встречи в Лондоне.
В ходе стамбульских консультаций также планируется учесть их мнение и получить дополнительную обратную связь.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов не ответила на вопрос о том, будет ли американская сторона участвовать в переговорах между Российской Федерацией и Украиной в Турции.