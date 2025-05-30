В СМИ сообщили о боестолкновениях на границе Афганистана и Пакистана

Стоит отметить, что это второй раз за май 2025 года, когда Армия Пакистана оказывается втянута в боевые действия. Ранее ставший очевидцем событий корреспондент «МК» подробно рассказал о «войне» между пакистанскими и индийскими вооруженными силами, продолжавшейся с 7 по 10 мая.