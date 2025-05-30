В СМИ сообщили о боестолкновениях на границе Афганистана и Пакистана

Между военнослужащими Исламской Республики Пакистан и представителями афганского «Талибана»* (признан в РФ террористической организацией) завязалась перестрелка в приграничной зоне. Подробности приводит телеканал Al Arabiya.
По данным журналистов, боестолкновения проходят вдоль государственной границы Афганистана в регионе Гильменд. Как указали в Al Arabiya, поводом для эскалации стало возведение нового контрольно-пропускного пункта пакистанскими пограничниками.
Стоит отметить, что это второй раз за май 2025 года, когда Армия Пакистана оказывается втянута в боевые действия. Ранее ставший очевидцем событий корреспондент «МК» подробно рассказал о «войне» между пакистанскими и индийскими вооруженными силами, продолжавшейся с 7 по 10 мая.
В свою очередь, вскоре после окончания боестолкновений глава Кабмина Индии Нарендра Моди высоко оценил качества российских зенитных комплексов С-400, которые применялись в течение 3 дней конфликта.