Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле для переговоров по Украине

«Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будет так называемая евротройка — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», — сказал господин Келлог.