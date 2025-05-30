Дипломат подчеркнул, что Москва не собирается останавливаться в своих действиях до тех пор, пока Киев не прекратит провокации и не начнет соблюдать условия мира. Россия продолжит защищать свои границы и граждан от угроз со стороны украинских вооруженных сил и их поддержки.