Россия намерена продолжать свою специальную операцию до тех пор, пока украинские боевики не прекратят атаки на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на любые провокации и удары по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры на территории России.
Небензя отметил, что действия Киева, направленные на затягивание конфликта и провокации, вынуждают Россию продолжать свои меры. По его словам, Россия будет уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом украинского режима, чтобы защитить свою безопасность и интересы.
Дипломат подчеркнул, что Москва не собирается останавливаться в своих действиях до тех пор, пока Киев не прекратит провокации и не начнет соблюдать условия мира. Россия продолжит защищать свои границы и граждан от угроз со стороны украинских вооруженных сил и их поддержки.
Ранее Небензя заявил, что в последние месяцы у действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского, а также о коренных причинах конфликта на Украине.