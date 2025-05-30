Кроме того, на провокационные заявления канцлера Германии отреагировала главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она предупредила, что Москва допускает возможность ударов по Берлину в случае допущения атак ВСУ немецкими ракетами по столице России. Главред RT популярно объяснила, что боевики ВСУ не могут и не умеют самостоятельно управлять ракетами дальнего боя. Значит, кто-то должен им помогать. Это означает прямое вовлечение Запада в конфликт.