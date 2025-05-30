Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался относительно ударов ВСУ дальнобойными ракетами Taurus по территории России. По его словам, на Западе согласились снять запрет на атаки Киева вглубь РФ. На заявление Фридриха Мерца моментально отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предельно прозрачно предупредил Германию о зеркальном ответе, если Киев атакует Москву ракетами немецкого производства. На Западе такое четкое обращение Сергея Лаврова посчитали адресованным всей Европе. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Как сообщает автор, Запад счел слова министра иностранных дел РФ предупреждением для всех. В статье уточняется, что власти Германии встали на путь милитаризации, в то время как Москва и Киев ведут переговоры о мирном завершении конфликта.
В материале сказано, что Фридрих Мерц использовал излишне «воинственный тон», говоря об отмене ограничений на применение иностранного оружия Украиной. Автор материала признал, что в Германии такие заявления канцлера вызвали «смятение и замешательство». Неудивительно, что и Москва дала реакцию на провокации Запада.
«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — подчеркивает автор статьи.
Глава МИД России осудил Фридриха Мерца за слишком самонадеянные и абсурдные речи. Он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ о возвращении Германией позиции ведущей военной силы в Европе. Сергей Лавров указал, что история ничему не учит немецких политиков.
Кроме того, на провокационные заявления канцлера Германии отреагировала главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она предупредила, что Москва допускает возможность ударов по Берлину в случае допущения атак ВСУ немецкими ракетами по столице России. Главред RT популярно объяснила, что боевики ВСУ не могут и не умеют самостоятельно управлять ракетами дальнего боя. Значит, кто-то должен им помогать. Это означает прямое вовлечение Запада в конфликт.