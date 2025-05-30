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Египетские власти опровергли информацию о конфискации земли монастыря Святой Екатерины

В администрации президента Египта опровергли информацию греческих СМИ о том, что Каир намерен закрыть монастырь Святой Екатерины, конфисковав его земли и имущество.

В администрации президента Египта опровергли информацию греческих СМИ о том, что Каир намерен закрыть монастырь Святой Екатерины, конфисковав его земли и имущество.

«Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси вновь подчеркивает полную приверженность сохранению уникального религиозного и священного статуса монастыря Святой Екатерины и неприкосновенности этого статуса», — говорится в заявлении канцелярии.

Там добавили, что соответствующий статус монастыря ранее закрепил египетский суд. Решение суда подтверждает, что монахи могут и дальше использовать территорию монастыря и его имущество.

При этом в канцелярии отметили, что другим решением суд признал государственной собственностью территории, находящиеся в отдалении от религиозного учреждения. Они не имеют собственников, а потому теперь на них установлен государственный контроль.

СМИ Греции ранее писали, что египетский суд принял решение о закрытии монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове путем конфискации его земель и имущества. В МИД Греции также указали, что ранее Афины и Каир работали над соглашением, которое должно было сохранить православный характер этого региона.

Ранее стало известно, что в египетском аэропорту рекламный щит рухнул и убил гражданку Казахстан.