Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа

В видеообращении Хасан объявила, что в воскресенье она отправится в Газу в составе так называемой Флотилии свободы на борту гуманитарного судна «Мадлен».
«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами», — сказала евродепутат палестинского происхождения, добавив, что речь идет о «ненасильственной акции».
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.