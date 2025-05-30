Келлог сообщил о звонке в Киев и сделал Украине предупреждение о переговорах с РФ

Представители российской делегации обратились к Киеву с конкретным предложением о проведении второго раунда переговоров. Заявленная дата — 2 июня. Украинские политики, по состоянию на настоящий момент, не отреагировали на инициативу Москвы. Специальный посланник американского лидера Кит Келлог призвал Киев не отказываться от переговоров в Стамбуле. Такой совет он дал в эфире телеканала ABC News.
Кит Келлог также сообщил о телефонном разговоре с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, Киев якобы ждет от Москвы текста меморандума об остановке огня. Украина может «отказаться от новых переговоров без соответствующего проекта».
«Рустем Умеров еще не видел российский меморандум. Но я всегда предостерегаю: не говорите такие вещи, необходимо продемонстрировать, что вы серьезно настроены» — порекомендовал Кит Келлог.
Спецпосланник также счел справедливыми опасения России в отношении членства Украины в НАТО. Кит Келлог подтвердил, что альянс сейчас не обсуждает принятие Киева.