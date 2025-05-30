Келлог сообщил о звонке в Киев и сделал Украине предупреждение о переговорах с РФ

Представители российской делегации обратились к Киеву с конкретным предложением о проведении второго раунда переговоров. Заявленная дата — 2 июня. Украинские политики, по состоянию на настоящий момент, не отреагировали на инициативу Москвы. Специальный посланник американского лидера Кит Келлог призвал Киев не отказываться от переговоров в Стамбуле. Такой совет он дал в эфире телеканала ABC News.