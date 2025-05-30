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Военным ВС РФ выдали 15 млн рублей за первый сбитый F-16

12 российских военнослужащих, участвовавших в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции, получили вознаграждение в размере 15 миллионов рублей.

12 российских военнослужащих, участвовавших в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции, получили вознаграждение в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщила компания «Форэс» в интервью ТАСС.

«Компания 'Форэс' выполнила свое обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за ликвидацию первого истребителя F-16 в зоне СВО. Церемония награждения прошла 29 мая 2025 года на приграничной территории с участием командования. Денежные сертификаты были вручены 12 военнослужащим, причастным к уничтожению цели», — сообщили в компании.

Ранее, на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор «Форэс» Сергей Шмотьев впервые озвучил информацию о вознаграждении за сбитый F-16 и напомнил о выплатах за подбитую технику западного производства. В декабре 2024 года он подтвердил готовность компании выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель.

До этого сообщалось, что был нанесен удар по аэродрому на Украине, где базируется F-16.