Военным ВС РФ выдали 15 млн рублей за первый сбитый F-16

Ранее, на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор «Форэс» Сергей Шмотьев впервые озвучил информацию о вознаграждении за сбитый F-16 и напомнил о выплатах за подбитую технику западного производства. В декабре 2024 года он подтвердил готовность компании выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель.